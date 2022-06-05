https://news.day.az/world/1468174.html Боррель заболел коронавирусом
Боррель заболел коронавирусом
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности - заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Жозеп Боррель в воскресенье сообщил, что у него диагностирован COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"У меня положительный результат теста на COVID-19", - написал он в своих соцсетях.
Глава дипломатии ЕС отметил, что ушел на самоизоляцию, добавив, что чувствует себя "прекрасно".
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