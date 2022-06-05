Боррель заболел коронавирусом

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности - заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Жозеп Боррель в воскресенье сообщил, что у него диагностирован COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"У меня положительный результат теста на COVID-19", - написал он в своих соцсетях.

Глава дипломатии ЕС отметил, что ушел на самоизоляцию, добавив, что чувствует себя "прекрасно".