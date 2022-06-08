https://news.day.az/world/1469010.html Европарламент отклонил проект реформы рынка углеводородов
Европарламент отклонил проект реформы рынка углеводородов
Европарламент отклонил проект реформы рынка углеводородов, вернув документ на доработку в парламентскую комиссию. Соответствующее решение было принято в среду на сессии в Страсбурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Причиной этого шага, по данным агентства Reuters, стали разногласия среди членов Европарламента. Они не смогли определиться, следует ли "повысить или снизить намеченные в проекте плановые показатели реформы".
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