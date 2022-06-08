Европарламент отклонил проект реформы рынка углеводородов, вернув документ на доработку в парламентскую комиссию. Соответствующее решение было принято в среду на сессии в Страсбурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной этого шага, по данным агентства Reuters, стали разногласия среди членов Европарламента. Они не смогли определиться, следует ли "повысить или снизить намеченные в проекте плановые показатели реформы".