Литва собирается ремонтировать закупленные у Германии БТР

Литва рассчитывает с помощью изготовителей в течение двух месяцев устранить неполадки на закупленных в Германии БТР Boxer с башней израильского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Day.Az.

"В настоящее время по подписанному в 2016 году контракту в Литву поставлены 43 БТР Boxer. Часть их уже обновлена и исправлена в соответствии с нашими пожеланиями. На остальных машинах эти работы будут выполнены в течение ближайших двух месяцев", - сказал он.

По словам министра, при получении первых боевых машин и их испытаниях в 2019-2020 годах "выяснились некоторые неполадки". Они возникли в процессе интеграции германского Boxer с системами башни израильского производства. Такой вариант с совмещением частей машины в Литве выбрали из-за экономии.