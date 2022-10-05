Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи

Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддерживает сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az.

При этом агентство не уточняет, на какой период планируется сокращение добычи.