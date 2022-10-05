https://news.day.az/world/1500908.html Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи
Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи
Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддерживает сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az.
При этом агентство не уточняет, на какой период планируется сокращение добычи.
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