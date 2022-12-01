Малави - первая страна мира, где младенцев начали прививать от малярии

На юго-востоке Африки, в Малави, первыми в мире начали массово вакцинировать младенцев от малярии. Об этом сообщил представитель ВОЗ в республике Ниму Кимамбо, передает Day.Az со ссылкой на daily.afisha.ru.

По ее словам, в стране используют вакцину RTS,S, которая в течение трех последних лет проходила клинические испытания. Помимо Малави, препарат проверяли в Гане и Кении.

"В каждой из этих стран были привиты 360 000 детей. В результате вакцина, над созданием которой компания GlaxoSmithKline работала в течение последних 30 лет, получила одобрение со стороны ВОЗ как средство защиты детей от малярии", - говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы от малярии должны привить свыше 330 000 малавийских детей. Согласно результатам испытаний, это должно на 30% снизить для малышей в возрасте от 5 до 17 месяцев риск инфицирования.

Малави - одна из стран с самыми высокими показателями заражения малярией. В 2020 году инфекция затронула более 4 млн жителей республики. Около 2 500 детей младше пяти лет скончались от малярии.