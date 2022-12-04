Страны ОПЕК+ сохранили план по добыче нефти

Страны ОПЕК+ приняли решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из итогового коммюнике, которое опубликовано на сайте ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В итоговом документе отмечается, что участники ОПЕК+ подтверждают готовность проводить встречи в любой момент и принимать необходимые дополнительные меры в ответ на рыночную ситуацию, чтобы поддерживать баланс спроса и предложения.