Теракт над Локерби: организатор взрыва взят под стражу в США

В США заключен под стражу ливиец, подозреваемый в изготовлении бомбы, которая в 1988 году уничтожила пролетавший над шотландским городом Локерби самолет авиакомпании PanAm.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в результате теракта погибли все 243 пассажира рейса Лондон-Нью-Йорк, 16 членов экипажа и 11 человек, на которых упали обломки. Это крупнейший по числу жертв теракт в истории Западной Европы.

Как пишет The New York Times, мужчина по имени Агила Мохаммад Масуд Хейр аль-Марими мог быть главным специалистом в Ливии по изготовлению бомб во время правления Муаммара Каддафи. Есть версия, что именно ливийский диктатор отдал приказ об уничтожении лайнера, чтобы отомстить США за бомбардировку страны двумя годами ранее.

Власти США обнародовали обвинения против ливийца в 2020 году и с тех пор пытались добиться экстрадиции мужчины.

Ожидается, что Агила Мохаммад Масуд Хейр аль-Марими предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне, округ Колумбия.

На данный момент единственным осужденным по делу о теракте в небе над Локерби остается ливиец Абдельбасет аль-Меграхи. В 2001 году его приговорил к пожизненному заключению специально созванный суд в Нидерландах, но в в 2009 году правительство Шотландии выпустило его на свободу, так как у него был обнаружен рак. Он вернулся в Ливию, где умер через три года.