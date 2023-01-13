https://news.day.az/world/1528251.html Полиция проводит обыск в доме председателя Верховного Совета «Дашнакцутюн»
Полиция проводит обыск в доме председателя Верховного Совета «Дашнакцутюн»
В домах дашнаков в Армении продолжаются обыски.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на этот раз представители полиции проводят обыск в квартире председателя Верховного Совета партии "Дашнакцутюн" Симона Симоняна.
Подчеркивается, что ранее были задержаны три человека.
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