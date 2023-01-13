Полиция проводит обыск в доме председателя Верховного Совета «Дашнакцутюн»
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В домах дашнаков в Армении продолжаются обыски.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на этот раз представители полиции проводят обыск в квартире председателя Верховного Совета партии "Дашнакцутюн" Симона Симоняна.

Подчеркивается, что ранее были задержаны три человека.