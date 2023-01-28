Жителям Бангкока рекомендовали работать дома

Качество воздуха в столице Таиланда ухудшается из-за лесных пожаров и возгораниях на фермах, вследствие чего жителям города рекомендовано работать дома и носить маски. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сказал, что в четверг, 26 января, ожидается повышение уровня загрязнения воздуха. "Я хотел бы попросить людей быть готовыми и проверять уровень загрязнения перед планированием поездки. BMA [Столичная администрация Бангкока] и департамент загрязнения окружающей среды будут контролировать источники пыли и попросят о сотрудничестве тех, кто производит пыль, например, строительные площадки или грузовой транспорт", - сказал он.

Если ситуация ухудшится, как отметил Ситтипунт, будут рассмотрены ограничения в использовании транспорта. Пока чиновники призвали людей пользоваться общественным транспортом, а не личными автомобилями, и заявили, что власти будут стремиться сократить источники загрязнения.

Сельскохозяйственные и лесные пожары являются основной причиной загрязнения воздуха в Таиланде в период с декабря по апрель.

По словам Опаса Карнкавинпонга, постоянного секретаря министерства здравоохранения, число пациентов, испытывающих проблемы со здоровьем, связанных с загрязнением воздуха, на этой неделе увеличилось более чем в два раза и составило почти 213 тыс. человек.