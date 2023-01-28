В Италии обеспокоены нападениями на посольства страны в Берлине и Барселоне

Диппредставительства Италии в Берлине и Барселоне подверглись атакам неизвестных, пишет La Repubblica со ссылкой на итальянский МИД. По информации ведомства, в столице Германии злоумышленники подожгли автомобиль одного из сотрудников посольства Италии, а в Испании от рук неизвестных пострадало здание итальянского генконсульства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ночью неизвестные осквернили здание консульства Италии в Барселоне. При этом был подожжен автомобиль с дипломатическим номером сотрудника посольства Италии в Берлине", - говорится в материале.

Как указывает газета, глава МИД Италии Антонио Таяни уже переговорил со сотрудниками дипмиссии республики в Берлине и Барселоне, чтобы выяснить детали нападений неизвестных. Кроме того, отреагировала на инцидент и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявив, что в Риме считают эту атаку тревожной.