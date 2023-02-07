Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в том случае, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в альянс.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

Как пишет газета, такой вариант возникнет, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии в альянсе, но одна из стран оставит нератифицированным членство Швеции.

Лидеры партий, руководство страны и другие ключевые политики обсуждали этот вопрос на протяжении последней недели, отмечает газета.

Источники Iltalehti в сфере внешней политики и безопасности подтверждают информацию о таком сценарии.

"Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего", - говорит один из источников газеты.

По информации издания, Швеция провела двусторонние переговоры с Турцией, в ходе которых между странами было достигнуто соглашение.

Источники газеты отмечают, что у турок нет проблем с принятием Финляндии в Североатлантический альянс, так как финская полиция безопасности сотрудничает с турецкой разведкой в ​​борьбе с терроризмом.