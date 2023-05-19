Британские железнодорожники проведут массовую забастовку

Около 20 тыс. сотрудников 14 железнодорожных компаний Великобритании примут участие в забастовке, намеченной на 2 июня, из-за спора о размере зарплат и условий труда.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил в четверг Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

"Несмотря на контакт между сторонами, который состоялся после забастовки 13 мая, не было сформулировано новых предложений для рассмотрения RMT", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь профсоюза Мик Линч обвинил правительство Великобритании в том, что оно не позволяет работодателю, компании Rail Delivery Group, улучшить предложение, сделав его более приемлемым для членов RMT.