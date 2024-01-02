В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в регионе Рача на западе Грузии в 260 километрах от Тбилиси.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 км. Эпицентр был зафиксирован недалеко от села Биджи.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Отметим, что Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 000 домов и тысяча промышленных объектов.

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