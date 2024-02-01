Стало известно о намерении короля Карла III отречься от престола

Король Великобритании Карл III собирается досрочно отречься от престола.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает издание New York Post.

Бывший дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, считает, что Карл III отречется от престола в течение ближайшего десятилетия. По словам Баррелла, 75-летний король разработал специальный план, согласно которому он передаст бразды правления своему сыну, принцу Уильяму, и его супруге Кейт Миддлтон.

"Королева никогда бы так не поступила, потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена вокруг того, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: "Я сделал достаточно". Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева", - сказал Баррелл.

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