Большинство стран НАТО поддержало кандидатуру Рютте на пост генсека

Кандидатуру Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран - членов альянса. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники, передает Day.Az.

В статье говорится, что за последние десять дней его кандидатуру стали поддерживать еще три страны, Рютте осталось договориться еще с четырьмя членами, поскольку для назначения на этот пост требуется единогласная поддержка всех 32 стран.

Министры иностранных дел стран НАТО в ближайшие дни будут в Брюсселе, где в кулуарах саммита и торжеств будет много дискуссий о новом генсеке альянса.

У Румынии есть свой кандидат. Турция и Венгрия также пока не поддержали Рютте. Словакия упоминается как четвертая страна, вызывающая сомнения, отмечает NOS.

Источники корпорации в НАТО сообщили, что нидерландский премьер обсуждает с этими четырьмя странами свою роль в руководстве НАТО.

По мнению некоторых чиновников НАТО, Венгрии и Словакии было бы легче поддержать Рютте, если бы президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру, так как он является единственным кандидатом от восточноевропейских стран.

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