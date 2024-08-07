Почти все делегаты Демпартии поддержали кандидатуру Харрис

Вице-президент США Камала Харрис, выдвижение которой кандидатом от Демократической партии на президентских выборах поддержал американский лидер Джо Байден, заручилась по итогам онлайн-голосования поддержкой 99% делегатов партии.

Об этом Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из заявления председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона, Харрис "заручилась поддержкой 99% участвовавших в онлайн-голосовании делегатов".

Согласно его заявлению, текст которого приводят американские СМИ, в поддержку кандидатуры Харрис высказались 4 567 делегатов от партии.

Телекомпания CBS отмечает, что по завершении голосования 5 августа Харрис заявила, что примет предложение выдвигаться кандидатом на президентских выборах.

Телекомпания ABC в свою очередь подчеркивает, что результаты голосования должны быть официально утверждены секретарем общенационального съезда партии в Чикаго 19-22 августа. Однако фактически по завершении голосования Харрис стала кандидатом от демократов.

Харрис набрала 1 976 голосов делегатов Демократической партии, необходимых для выдвижения кандидатом на высший государственный пост. Голосование в удаленном формате по вопросу о выдвижении Харрис кандидатом на выборах началось 1 августа.

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