Полиция Бангладеш примет жесткие меры для восстановления порядка

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу поручил полиции принять жесткие меры для поддержания соблюдения закона и порядка в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление распространила его администрация после встречи президента с назначенным на пост главного инспектора полиции Маинулом Исламом.

"Роль полиции очень важна в поддержании закона и порядка в стране и обеспечении безопасности жизни и сохранности имущества людей. В нынешних обстоятельствах соблюдение закона и порядка крайне важно, и полиция должна принять жесткие меры для решения этой задачи", - сказано в заявлении.

Президент распорядился также предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы каждый сотрудник полиции мог выполнять свои обязанности в соответствии с установленными процедурами и соблюдая субординацию.

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