США и Южная Корея начали совместные военные учения

США и Южная Корея начали 10-дневные совместные военные учения, в которых задействованы 19 тыс. военнослужащих.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство "Reuters".

Сообщается, что целью маневров, которые продлятся до 29 августа, является проверка эффективности элементов обороны против ядерной угрозы, исходящей от Северной Кореи, в ходе учений будут отрабатываться вопросы эффективного реагирования на угрозу.

Тем временем президент Южной Кореи назвал Северную Корею самой иррациональной страной в мире. Он заявил также, что вопрос начала III мировой войны является актуальным на фоне меняющейся геополитической ситуации.

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