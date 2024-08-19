В Казахстане вводят масочный режим в медучреждениях

И.о. главного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление, предусматривающее введение масочного режима для медицинских работников в больницах.

Как сообщает Day.Az, согласно документу, помимо ношения масок, в медучреждениях будет усилен дезинфекционный режим.

Кроме того, руководителям управлений здравоохранения областей и городов поручено подготовить медицинские организации к проведению кампании вакцинации против гриппа, которая начнется с 1 сентября.

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