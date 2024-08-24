Шоуобразный спектакль Пашиняна в Ереване

Автор: Байрам Эльшадов

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с посланием по случаю 34-й годовщины принятия Декларации независимости Армении. Сама церемония скорее напоминала шоуобразный спектакль, в котором Пашинян отвел себе роль главного героя. Обращаясь к гражданам Никол Воваевич напомнил, что "ссылка на Декларацию независимости нашла свое место и по сей день присутствует в преамбуле Конституции Республики Армения".

Конечно, наглость армянского лидера не имеет пределов. Нужно напомнить Пашиняну текст преамбулы, где написано, что Карабах и другие азербайджанские территории это часть Армении. И чем быстрее мы напомним ему, тем быстрее очередное шоуобразное обращение Пашиняна будет дезавуировано. Судя по тексту обращения Никол Воваевич в очередной раз играет, чтобы и волки были сыты и овцы целы.

Если Никол Воваевич забыл свое заявление в интервью Общественному радио страны полугодичной давности, то напоминаем - "Декларация Независимости, в которой также говорится о Карабахе, является препятствием на пути к миру. Если государственная политика Армении будет основана на Декларации независимости, объединении Карабаха и Армении, у нас будет война и мира мы никогда не добьемся", - заявил тогда Пашинян.

Декларация независимости и Конституция Армении предполагают оккупацию территорий соседних стран. Поэтому даже если Пашинян вдруг решится на подписание мирного договора, есть вероятность, что Конституционный суд либо не ратифицирует, либо вообще отменит его. Именно поэтому подпись Пашиняна ничего не стоит и не заслуживает доверия.

Вот почему Азербайджан так настаивает на изменение армянской Конституции. Только в этом случае получится навсегда закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе и принести мир в наш регион. Иначе, несмотря на значительный прогресс по тексту мирного соглашения, невозможно говорить о мире когда твой сосед сохраняет претензии к территориальной целостности Азербайджана в своей Конституции и других законодательных актах.

Если официальный Ереван не готов к конституционной реформе, которая является главным условием мира, значит армянское руководство вообще не заинтересовано в мирном процессе. А это значит, что подписание мирного соглашения будет отложено на неопределенный срок.