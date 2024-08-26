Вашингтон стремится к перемирию в Газе до выборов

Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить огонь на территории сектора Газа до президентских выборов США, но только "в полном соответствии с израильскими целями". Об этом заявил на пресс-конференции посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США, как вы знаете, сейчас находятся в предвыборном периоде, и им было бы выгоднее достижение прекращения огня, но в их интересах - достичь прекращения огня, которое будет полностью соответствовать израильским целям", - сказал дипломат.

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