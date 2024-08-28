https://news.day.az/world/1684846.html Внушительный конвой сопровождал Дурова в суд - ВИДЕО
Внушительный конвой сопровождал Дурова в суд - ВИДЕО
Сооснователя Telegram Павла Дурова привезли на специальном микроавтобусе французской жандармерии, который ехал в колонне из как минимум 6 машин, передает Day.Az.
Суд должен принять решение о предъявлении обвинений Дурову или отпустить его.
Судебный процесс должен начаться до 22:00 по Баку.
Недавно стало известно, что спецслужбы двух стран взломали телефон Дурова.
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