Внушительный конвой сопровождал Дурова в суд

Сооснователя Telegram Павла Дурова привезли на специальном микроавтобусе французской жандармерии, который ехал в колонне из как минимум 6 машин, передает Day.Az.

Суд должен принять решение о предъявлении обвинений Дурову или отпустить его.

Судебный процесс должен начаться до 22:00 по Баку.

Недавно стало известно, что спецслужбы двух стран взломали телефон Дурова.

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