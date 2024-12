Новый еврокомиссар обозначил приоритеты ЕС в космосе

В ближайшие пять лет Европейский Союз в области космонавтики сосредоточится на повышении конкурентоспособности и безопасности, заявил членам Европейского парламента недавно назначенный на пост еврокомиссара по обороне и космосу бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Об этом пишет издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению чиновника, основные проблемы ЕС в области космоса заключаются в нехватке финансирования, "фрагментированной нормативно-правовой базе" европейских стран и рисках безопасности.

Говоря о текущих программах ЕС, новый еврокомиссар пообещал продолжить оказывать поддержку программам Copernicus, Galileo и Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²).

Кубилюс выделил пять новых инициатив, над которыми он планирует работать в течение своего пятилетнего срока: повышение доступа ЕС в космос, поддержка конкурентоспособности Европы на мировой космическом рынке, планирование следующей многолетней финансовой структуры для ЕС, "отражающей новый уровень амбиций", и реагирование на растущие угрозы космическим активам.

"Эти инициативы позволят Европе занять лидирующие позиции в космосе, тем самым повысив наш технологический суверенитет, конкурентоспособность, наши возможности в области безопасности и обороны и в конечном итоге - нашу стратегическую автономию", - заявил чиновник.