Во Франции пассажирка подала в суд на авиакомпанию за жестокое обращение и унижение

Пассажирка авиакомпании EasyJet подала в суд, обвинив сотрудников компании в некорректном поведении.

Как передает Day.Az, это сообщение распространил портал The Connexion.

53-летняя Кристель, которая летела рейсом из Тулузы в Лион, Франция, не была допущена к посадке. Сотрудники авиакомпании попросили её доплатить 58 евро за сверхнормативный багаж. После нескольких неудачных попыток договориться, женщина согласилась выполнить требование. Однако позже она призналась журналистам, что с ней обращались "как с собакой".

Вернувшись в очередь для посадки, Кристель на эмоциях назвала сотрудников EasyJet "кучкой идиотов". "Я сказала это не им напрямую, а своей подруге", - пояснила пассажирка. Тем не менее, ей не разрешили войти на борт.

По информации издания, стюардессы вызвали французскую полицию, которая сняла Кристель с рейса.