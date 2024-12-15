Подробности дела экстрадированного в РФ колумбийского наркобарона

Наркобарон Мунозе Рамирез Карлос Альберто, которого впервые экстрадировали из Колумбии в Россию, занимался перевозками наркотиков в Москву. Его ловили несколько лет. Подробности дела контрабандиста раскрыл в беседе с РЕН-ТВ глава информационного отдела Интерпола Колумбии майор Иван Дарио Кардона, передает Day.Az.

Он рассказал, что Рамирез Мунозе был задержан в 2018 году колумбийскими полицейскими. Он несколько лет скрывался в муниципалитете Тулуа в районе Чиминангос, где когда-то родился. На то, чтобы экстрадировать наркобарона в Россию, потребовалось почти шесть лет.

"Экстрадиция - это административная процедура, которая зависит от многих аспектов, поэтому, пока решаются все эти вопросы, связанные не только с полицией, но и с дипломатическими ведомствами, с министерствами и с Генеральной прокуратурой, проходит время, необходимое для осуществления экстрадиции", - объяснил Кардона.