Подробности дела экстрадированного в РФ колумбийского наркобарона

Наркобарон Мунозе Рамирез Карлос Альберто, которого впервые экстрадировали из Колумбии в Россию, занимался перевозками наркотиков в Москву. Его ловили несколько лет. Подробности дела контрабандиста раскрыл в беседе с РЕН-ТВ глава информационного отдела Интерпола Колумбии майор Иван Дарио Кардона, передает Day.Az.

Он рассказал, что Рамирез Мунозе был задержан в 2018 году колумбийскими полицейскими. Он несколько лет скрывался в муниципалитете Тулуа в районе Чиминангос, где когда-то родился. На то, чтобы экстрадировать наркобарона в Россию, потребовалось почти шесть лет.

"Экстрадиция - это административная процедура, которая зависит от многих аспектов, поэтому, пока решаются все эти вопросы, связанные не только с полицией, но и с дипломатическими ведомствами, с министерствами и с Генеральной прокуратурой, проходит время, необходимое для осуществления экстрадиции", - объяснил Кардона.

По словам сотрудника Интерпола, Мунозе отвечал за наркотрафик из Колумбии в Москву. Для этого он использовал частные самолеты и посредников.

"Этот человек отвечал за доставку наркотиков из Колумбии в Москву на коммерческих самолетах. Единственное, что нам известно, это то, что он использовал российские группы для отправки наркотиков, но больше нам ничего не известно", - сказал Кардона.

12 декабря стало известно, что Колумбия впервые в истории приняла решение об экстрадиции в Россию наркобарона. Мунозе Рамирез Карлос Альберто обвиняется в незаконной пересылке, покушении на сбыт и контрабанде наркотиков.