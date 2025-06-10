В Турции нашли опасного клеща, переносящего десятки болезней

В Турции зафиксировано появление нового вида клещей, представляющих потенциальную угрозу как для животных, так и для людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, речь идет о клеще вида Haemaphysalis longicornis, который, по предварительным данным, имеет восточноазиатское происхождение. Он способен переносить более 30 различных возбудителей инфекционных заболеваний и особенно опасен для сельскохозяйственных животных. Однако учёные предупреждают: опасность существует и для человека.

Как рассказал профессор биологических наук Адем Кескин из Университета Токата, данный вид был впервые идентифицирован в Турции в 2023 году, когда его обнаружил и передал специалистам житель Стамбула. По результатам исследований, начатых осенью 2024 года, выяснилось, что клещ, скорее всего, проник на территорию страны около 3-4 лет назад.

Ранее турецкие издания сообщали, что с начала сезона укусов клещей - с апреля текущего года - в стране зафиксировано не менее семи смертей, связанных с последствиями укусов.