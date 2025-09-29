https://news.day.az/world/1784185.html

На Октоберфесте стало слишком людно - ВИДЕО

На Октоберфесте стало слишком людно. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Посетители фестиваля в Мюнхене жалуются на невероятную тесноту на самом известном в мире пивном фестивале. Представляем вашему вниманию данное видео: