Мотоциклист снял последние секунды своей жизни

В городе Новокуйбышевске Самарской области мотоциклист на скорости влетел в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал "Самара ДТП", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Момент <...> ДТП в Новокуйбышевске, которое произошло утром 7 мая на улице Садовой, попал на запись видеорегистратора, закрепленного на шлеме <...> мотоциклиста", - говорится в публикации.

На кадрах видно, как водитель мотоцикла Honda начинает обгон, выезжает на встречную полосу, резко ускоряется и врезается в Lada, которая поворачивала налево с попутной полосы. На этом видео обрывается. По данным канала, в результате произошедшего байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадала водительница легковой машины: прибывшие медики госпитализировали женщину.