Geely Galaxy E8 оказался быстрее Porsche Taycan GTS

Geely вывела на рынок Китая модель Galaxy E8. Представители компании назвали её седаном нового поколения. Действительно, он сможет удивить автолюбителей рядом особенностей. Среди них огромный 45-дюймовый экран, разгон до 100 км/ч за 3,5 секунды и стартовый ценник в 175,8 тысячи юаней, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Напомним, что Galaxy изначально создавалась в качестве серии автомобилей в рамках бренда Geely. Но затем эту линейку вывели в отдельную марку под именем Geely Galaxy. Её автомобили имеют свой логотип и реализуются в эксклюзивной сети дилерских центров. Электрический седан E8 стал третьей моделью бренда.

Внешне Geely Galaxy E8 построен на основе показанного в прошлом году концепт-кара Galaxy Light. К слову, над серийной версией "восьмёрки" успел поработать недавно покинувший Exeed Exlantix Пьер Луиджи Феррари.

В целом, Galaxy E8 следует за современными трендами автомобильной индустрии. Так же, как и у большей части современных седанов, он выделяется покатой линией крыши, низкой поясной линией, выдвижными дверными ручками и аэродинамическими накладками на колёсные диски. Выглядит модель приятно глазу, но неопытному автолюбителю будет тяжело отличить её от массы конкурентов в лице Neta S, Rising F7, Xpeng P7, Nio ET5 и так далее.

Geely Galaxy E8 - достаточно крупный седан. Его точные габариты составляют 5010 х 1920 х 1465 мм при колёсной базе 2925 мм. По размерам этот седан можно сравнить с Audi A6. Вытянутый кузов с низкой линией крыши позволил довести коэффициент воздушного сопротивления E8 до 0,199 Cd. На данный момент это второй результат среди серийных пассажирских автомобилей в мире. Первая строчка принадлежит Xiaomi SU7 с результатом в 0,195 Cd, а третья - Mercedes-Benz EQS с показателем в 0,200 Cd.

Если экстерьер Galaxy E8 мы назвали несколько обыденным, то его интерьер действительно выглядит очень самобытно. Центральную консоль тут пересекает длинный монитор диагональю 45 дюймов. Это не блок из трёх экранов, а единый тачскрин. Он выполняет функции приборной панели, центрального экрана и монитора для переднего пассажира.

За работу "гаджета" отвечает новейший процессор Snapdragon 8295. А ещё этот монитор поддерживает глубокую обратную совместимость с телефонами Meizu при помощи системы Flyme Connect. По своему функционалу она схожа с Apple Carplay и Android Auto. Такое сопряжение объясняется тем, что Geely Group выкупила Meizu в 2022 году. Теперь компании стараются помочь развитию друг друга.

Другие особенности салона Galaxy E8 - двухспицевое рулевое колесо со спортивным профилем, усечённым в нижней части. Селектор КПП располагается за "баранкой", освобождая пространство на центральном тоннеле. Это решение позволило расположить между передними сиденьями беспроводные зарядки для смартфона и несколько скрытых ниш для хранения. За акустический комфорт в салоне отвечают 12 динамиков. Опционально водителю доступна проекция на лобовое стекло. Ёмкость багажника Е8 составляет 420 литров. Это - средний результат, но седан Geely частично компенсирует его наличием отсека для хранения под капотом ёмкостью 53 литра.

Geely Galaxy E8 построен на архитектуре SEA. Эта же "тележка" лежит в основе всех моделей Zeekr, Volvo EM90, Volvo EX30, Polestar 4, Smart #1 и Smart #3.

Начальная комплектация седана оснащается электромотором на задней оси мощностью 272 л.с. Питает этот двигатель железо-фосфатная батарея ёмкостью 62 кВт·ч. На полном заряде Galaxy E8 может проехать 550 км по циклу CLTC. А разгон с 0 до 100 км/час занимает 6 секунд. Есть у седана и версия с большим запасом хода. На неё устанавливается тот же электромотор. Но вот питает его аккумулятор на 76 кВт·ч. Одного заряда такой модификации хватает на 665 км.

Полноприводное исполнение "восьмёрки" предлагает покупателям двухмоторный полный привод на 645 л.с. Эта версия разгоняется до "сотни" за 3,5 секунды. Такой Е8 быстрее, чем Porsche Taycan GTS. Питает электромоторы батарея на 75,6 кВт·ч. Запас хода - 620 км. Другая особенность Galaxy E8 - хорошая управляемость. Согласно внутренним тестам Geely, он смог пройти знаменитый "Лосиный тест" на скорости 82 км/ч.

Базовая комплектация Е8 носит название 550 Pro и стоит 175,8 тысячи юаней. Уже стартовое исполнение седана может удивить неплохим оснащением. В частности, задними парктрониками, системой кругового обзора, круиз-контролем, светодиодной оптикой и 8 динамиками. Но у этой версии нет обогревов сидений и теплового насоса. Поэтому она не приспособлена даже для северных районов родного Китая.

Вторая комплектация известна как 550 Max. Её оценили в 185,8 тысячи юаней. Этой версии добавили пакет систем активной безопасности ADAS, передние парктроники, беспроводную зарядку для смартфона, обогрев и вентиляцию передних сидений, атмосферную подсветку, 12 динамиков и тепловой насос.

Следующая модификация - 665 Long Range стоимостью 198,8 тысячи юаней. От предыдущей версии её отличают батарея большей ёмкости и проекция на лобовое стекло. Четвёртая комплектация седана называется 650 Smart Driving, а её цена составляет 218,8 тысячи юаней. Главная особенность - продвинутая система автономного вождения с функцией автоматической парковки и умной навигации на трассе и в городе.

Максимальная версия Galaxy E8 - 620 Performance - оценивается в 228,8 тысячи юаней. Ей недоступны продвинутые функции автопилота, но она оснащается полным приводом. В целом, Galaxy E8 оказался достаточно доступным седаном даже по меркам Китая.