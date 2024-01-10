Toyota представила улучшенный кроссовер bZ4X

Полностью электрический среднеразмерный кроссовер Toyota bZ4X получил ряд улучшений. Большая часть из них коснулась аккумулятора и автономности автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Как заявили в Toyota, усовершенствуя Toyota bZ4X, инженеры компании уделили особое внимание дополнительному удобству, практичности и комфорту. Так, в систему подогрева аккумулятора были внесены технические изменения, позволяющие сократить время его зарядки в холодном климате с использованием источника питания постоянного тока с быстрой зарядкой.

Кроме того, в контур отопления добавили новый водяной теплообменник и клапан регулировки нагрева, способствующие повышению температуры батареи. В компании рассчитывают, что это позволит сократить время быстрой зарядки постоянным током на 10-80%, особенно при низких температурах.

Также уже в базовую комплектацию Toyota bZ4X 2024 модельного года войдет новый обогреватель, а комплектации среднего и высокого классов получили новую функцию предотвращения удара сзади с использованием системы контроля слепых зон. Топовая версия модели получит новый совместимый с iPhone и Android-устройствами цифровой ключ, позволяющий открывать и заводить автомобиль при помощи смартфона, причем использовать его смогут до пяти человек.

Обновленная линейка электрокроссоверов Toyota bZ4X дебютирует ​​на европейском рынке в 2024 году. Цены пока не объявлены.

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