Ученые нашли еще одно применение электромобилям на топливных элементах

Канадские исследователи из Университета Ватерлоо предложили использовать электромобили с топливными элементами в качестве дополнительных источников питания перегруженных и старых электросетей. Доклад опубликован в сборнике материалов конференции по проектированию интеллектуальных энергетических систем (SEGE) международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Электромобили на топливных элементах способны сами генерировать электричество с помощью энергоячейки, использующей водород либо углеводородное топливо и кислород из воздуха.

Исследование научной группы основано на технологии "автомобиль-сеть", в которой используются специальные зарядные устройства для передачи неиспользованной энергии из аккумуляторов электромобилей обратно в электросеть. Это накопленное электричество может поддерживать сеть во время отключений, связанных с погодными условиями, или снижать спрос в периоды пиковой нагрузки.

По задумке специалистов, владельцы грузовиков на водородных топливных элементах смогут в пиковые часы подключать свой транспорт к электросети и обеспечивать дополнительное энергоснабжение. Их услуги будут оплачиваться сетевыми компаниями.

"Водородные топливные элементы имеют преимущества перед другими видами топлива, такими как батареи, которые требуют больше вложений и больше загрязняют окружающую среду, когда вы их утилизируете. Предварительные результаты показывают, что использование существующих топливных элементов в электромобилях будущего может снизить энергосистемные затраты", - отметил один из авторов исследования, аспирант Дэниел Дин.

В дальнейшем ученые намерены проверить свои теоретические выводы на практике.

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