Устанавливаются правила пользования велосипедной полосой транспортными средствами.

Как сообщает в среду Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправках к закону "О дорожном движении", которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, если велосипедная полоса отделена от остальной части движения ломаной линией разметки, транспортные средства при повороте могут переходить на эту полосу.

На автомобильных дорогах также может применяться велосипедная полоса и полоса, предназначенная для транспортных средств общего пользования. В этом случае велосипедная полоса должна применяться отдельно с правой стороны от полосы, предназначенной для транспортных средств общего пользования.

На велосипедных дорожках запрещено движение, остановка или стоянка других транспортных средств, за исключением велосипедов и малых электромобилей.

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