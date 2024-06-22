Китайские производители электромобилей получили миллиарды поддержки

Решимость властей США и Евросоюза в повышении импортных пошлин на электромобили китайского производства до сих пор базировалась именно на их уверенности в серьёзных объёмах субсидирования китайских производителей со стороны государства. Новое исследование говорит о том, что с 2009 года китайские автопроизводители получили $231 млрд субсидий на выпуск электромобилей и их реализацию.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришёл Скотт Кеннеди (Scott Kennedy) из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на которого ссылается Bloomberg. Примерно половина этой суммы пришлась на налоговые льготы, а остальное составили субсидии покупателям и средства, направленные на развитие инфраструктуры типа зарядных станций, поддержку исследовательских работ и государственные закупки соответствующих транспортных средств.

Как известно, власти США решили увеличить таможенные ставки на китайские электромобили с 25 до 100 %, европейские власти до ноября временно поднимут их с 10 до 48 %, если рассматривать самые неблагоприятные случаи, а в дальнейшем такие тарифы могут быть утверждены на пять лет. Канадские власти на этой неделе выразили обеспокоенность перспективой увеличения объёмов импорта китайских электромобилей в страну, обвинив автопроизводителей из Поднебесной в использовании плохих условий труда и "грязных" источников энергии для получения преимущества в себестоимости своей продукции. Количество ввозимых в Канаду через порт Ванкувера электромобилей китайского производства в прошлом году выросло в пять раз до 44 400 штук, хотя на данном этапе речь идёт преимущественно об увеличении поставок продукции Tesla шанхайской сборки. В правящих кругах Канады зарождается дискуссия о необходимости повышения импортных пошлин на китайские электромобили до разумного уровня, который не навредил бы национальным интересам и торговым связям с КНР.

Данные CSIS гласят, что в 2018 году величина субсидий на каждый производимый в Китае электромобиль в среднем достигала $13 900, на протяжении двух последующих лет оставалась на уровне $12 300, после чего снизилась до $8500, и по состоянию на прошлый год ограничивалась $4600. Одних только налоговых вычетов власти Китая предоставили покупателям электромобилей в прошлом году на сумму $40 млрд, как считает автор исследования. Власти США и Европы, по мнению автора исследования, должны учитывать, что качество китайских электромобилей неуклонно растёт, делая их привлекательными для покупателей не только на внутреннем рынке, но и за пределами КНР. Западные автопроизводители и власти соответствующих стран в этом отношении упустили какое-то время, пока Китай и участники внутреннего рынка наращивали свою глобальную конкурентоспособность.

Приведённые источником оценки, по его словам, являются достаточно консервативными, поскольку не учитывают муниципальных субсидий, которые предоставлялись в Китае властями крупных городов в дополнение к общенациональным. Кроме того, расчёты CSIS не учитывали выгоду китайских автопроизводителей от получения доступа к дешёвым земельным участкам, электроэнергии и льготным кредитам. Отчёт также не берёт во внимание финансовую поддержку со стороны властей КНР, которая оказывалась производителям тяговых батарей и других компонентов, необходимых для сборки электромобилей.

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