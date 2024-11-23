Стало известно, во сколько обойдется владение кроссовером Exeed LX

За пять лет владельцы китайского кроссовера Exeed LX потратят на его обслуживание 2,4 млн рублей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Exeed LX обойдется в 32,02 рубля. За год получается сумма 480,3 тыс. рублей, за пять лет - 2,4 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации AWD Premium Plus составляет 3,38 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.