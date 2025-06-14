Большой минивэн BYD будут продавать за пределами Китая

Новый минивэн BYD Xia готов к экспорту. Партия гибридных вэнов BYD Xia готова отправиться за рубеж, пишет Car News China. Экспортный вариант назовут BYD M9 по аналогии с электрическим M6, который продается в Таиланде, Индонезии и других странах. По данным СМИ, первым рынком для новинки станет Мексика - ныне крупнейший импортер китайских автомобилей. На родине упрощенный аналог роскошного Denza D9 оценивается в 249 800-309 800 юаней, а стоимость за пределами Поднебесной пока неизвестна, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

BYD Xia дебютировал на автосалоне в Чэнду в августе 2024 года. Его оригинальное название, которое решили не сохранять для экспорта, стало отсылкой к первой династии Китая в традиционной историографии - Ся (夏). На внутренний рынок вэн вышел в январе 2025 года.

Xia - крупный минивэн, длина, ширина и высота которого равны 5,15, 1,97 и 1,8 метра соответственно при более чем трехметровой колесной базе. У него большая решетка радиатора с декором из хрома, монофонарь и раздвижные двери.

Компоновка салона - 2+2+3 с "капитанскими" креслами во втором ряду. Спереди установлены три экрана: самый крупный, центральный, имеет диагональ 15,6 дюйма, а "приборка" и пассажирский дисплей - 12,3 дюйма. Для ездоков сзади есть встроенный ящик с охлаждением и подогревом, складные столики и дополнительный экран, закрепленный на потолке.

Экспортный Xia/M9 оснащается гибридной системой с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 лошадиных сил, играющим роль генератора. С колесами же связан 272-сильный электродвигатель. Батарей две на выбор - на 20,4 либо 36,6 киловатт-часа, а запас хода на электричестве варьируется от 100 до 180 километров.