Глава Ford высмеял китайские пикапы

BYD посрамил главу Ford Джима Фарли, который назвал китайские пикапы немощными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Carscoops.

Несколько недель назад топ-менеджер американского автопроизводителя заявил, что пикапы из КНР не способны буксировать тяжелые грузы.

"Они не делали этого, как наш Ranger или Hilux, десятилетиями. У них нет всех знаний о шасси, опыта в буксировке и грузоподъемности", - сказал Фарли.

В ответ на критику компания BYD представила новый пикап Shark 6 Performance с 2-литровым турбогибридом мощностью 469 л.с. и тягой 3500 кг - столько же, сколько у Ford Ranger. Для сравнения, у обычного Shark 6 этот показатель составлял 2500 кг. При этом китайский пикап разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды и стоит заметно дешевле конкурентов.

Серийное производство нового пикапа уже началось.