https://news.day.az/azerinews/1766741.html Əbu-Dabidə Prezident İlham Əliyevin Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü başlayıb - FOTO - VİDEO Əbu-Dabidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü başlayıb. Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Əbu-Dabidə Prezident İlham Əliyevin Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü başlayıb - FOTO - VİDEO
Əbu-Dabidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü başlayıb.
Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре