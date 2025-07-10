Əbu-Dabidə Prezident İlham Əliyevin Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü başlayıb

Əbu-Dabidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü başlayıb.

Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

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