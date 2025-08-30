https://news.day.az/azerinews/1777209.html İtaliya millisinin üzvü Premyer Liqa klubunda İngiltərənin "Nottingem Forest" klubu müdafiə xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. "Qırmızılar" "Yuventus"dan Nikolo Savonanı transfer edib. "Nottingem Forest" italiyalı futbolçu üçün Turin klubuna 15 milyon avro təzminat ödəyəcək.
Qeyd edək ki, Nikolo Savona "Yuventus"un yetirməsidir. İtaliya millisinin üzvü ötən mövsüm "ağ-qaralar"ın heyətində meydanda çıxdığı 40 rəsmi matçda 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
