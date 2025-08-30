BKM üzərindən ödəniş əməliyyatlarının həcmi artıb
Bu ilin avqustun 1-nə Azərbaycanda Banklararası Kart Mərkəzi (BKM) vasitəsilə 27,9 min ədəd həcmdə 7,4 milyon ABŞ dolları məbləğində emal olunmuş ödəniş əməliyyatları aparılıb.
Bu barədə Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm ifadəsində 2,7 min ədəd və ya 10,7%, məbləğ baxımından isə 1,2 milyon ABŞ dolları və ya 19,3% artım deməkdir.
Qeyd edək ki, Banklararası Kart Mərkəzi (BKM) - bank kartları ilə aparılan ödənişlərin təhlükəsiz və sürətli şəkildə emalını, yəni banklar arasında ödənişlərin düzgün ötürülməsi və yekunlaşdırılmasını təmin edən texnoloji və maliyyə infrastrukturudur.
Sadə dillə desək, BKM bir növ "körpü" rolunu oynayır - fərqli bankların kartları ilə edilən ödənişlərin bir-birinə düzgün çatmasını təmin edir.
