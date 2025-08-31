Prezident İlham Əliyev Çinin aparıcı şirkətlərinin nümayəndələri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək - Hikmət Hacıyev
Prezident İlham Əliyev Çinin aparıcı şirkətlərinin nümayəndələri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək.
Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Çinin Tiencin şəhərində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Əməkdaşlığımızın siyasi xarakteri həm iqtisadi, həm ticarət əlaqələrində, həm də nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı və texnoloji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi təşəbbüslərində öz əksini tapır. Prezident İlham Əliyev bu gün Çinin müxtəlif sahələrdə - enerji və bərpa olunan enerjidən tutmuş texnologiya, rabitə və digər sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək. Əminik ki, bu səfər Azərbaycan-Çin iqtisadi-ticarət əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə mühüm töhfə olacaqdır", - deyə H.Hacıyev qeyd edib.
O əlavə edib ki, bu il Azərbaycan və Çin arasında ikitərəfli ticarət dövriyyəsi artıq 40 faizdən çox artıb.
"Biz hesab edirik ki, bu hələ son deyil və tərəfdaşlığımızın daha da genişlənəcəyini gözləyirik. Bu gün Azərbaycan və Çin arasında əməkdaşlıq rəqəmsal transformasiya, süni intellekt, bərpa olunan enerji mənbələri və digər perspektivli sahələri əhatə edən geniş sahələri əhatə edir", - deyə Prezident köməkçisi vurğulayıb.
