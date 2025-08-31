Azərbaycanda taksi qiymətləri bahalaşıb? - AÇIQLAMA
Azərbaycanda bəzi taksi şirkətlərinin qısa məsafələr üçün gedişhaqlarını artırmaları ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumatlarda iddia olunur ki, taksi şirkətlərində minimal gedişhaqqı 2,50 AZN-dən - 3,50 və hətta 4 manata qədər dəyişib.
Trend yayılan məlumatlarla əlaqədar "Uber" şirkətinə sorğu ünvanlayıb.
Şirkətin mətbuat xidmətindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, minimum gediş haqlarında dəyişiklik edilməyib.
"Tariflərin özləri, yəni ümumi gediş haqqını formalaşdıran məbləğlər dəyişməyib. Lakin qiymətə yalnız seçilən tarif deyil, həm də bir çox digər amillər təsir edir: səfərin vaxtı və məsafəsindən tutmuş, xəttə çıxan azad sürücülərin sayına və gediş tələbatına qədər", - deyə məlumatda qeyd edilib.
Məsələ ilə bağlı "Bolt" şirkətinin Azərbaycandakı xidmətinin rəhbəri N.Əzizov isə Trend-ə açıqlamasında bildirib ki, qiymət siyasətlərində hər hansı bir dəyişiklik və minimum qiymətdə artım yoxdur.
O, taksi xidmətlərinin dinamik qiymət prinsipi əsasında işlədiyini vurğulayıb: "Ona görə də tələb və təklif arasında balanssızlıq olduqda, pik əmsallardan istifadə edərək, ride-hailing xidmət alqoritmləri onu balanslaşdırır. Bu o deməkdir ki, tələbin (sifarişçilərin sayı) çox sürətlə artdığı və təklifi (sürücülərin sayını) üstələdiyi bir şəraitdə səfərin yekun dəyəri də arta bilər. Vaxt keçdikcə tələb və təklif balansı bərpa edildikdə, qiymət avtomatik olaraq azalacaq.
Şirkət təmsilçisinin sözlərinə görə, taksidə gedişin dəyəri bir sıra amillər əsasında formalaşır: "Baza tarifi (avtomobilin qəbul məntəqəsinə gəlişinin dəyəri), gedişə sərf olunan vaxt üçün gediş haqqı, yürüş və dinamik əmsallar və sair. Qiymətlərə balanssızlıq şəraitində tələb və təklif arasındakı vəziyyət də təsirini göstərir".
N. Əzizov qeyd edib ki, sürücü səyahətin təxmini dəyərini görəsə də, lakin son qiymət fərqli ola bilər: "Bu da avtomobilin marşrutda pis hava şəraiti, yol işləri, tıxaclar və s. ucbatından gecikməsi ilə bağlı ola bilər. Məsələn, istifadəçi alternativ marşrut təklif edib və ya səfər zamanı təyinat yerini dəyişib. Ümumiyyətlə, hər hansı səfərin yekun dəyəri düsturla müəyyən edilir: (baza dəyəri ("təchizat") + məsafəyə görə xərc + səyahət vaxtına görə xərc) X faktoru.
Şirkət təmsilçisi yekunda bildirib ki, "Bolt" müştərilərin xidmətdən razı qalması üçün hər şeyi edir: "Xidmətin keyfiyyətini və təhlükəsizliyini artırmaq üçün sürücülərə hər hansı insidentləri qeyd etməyə imkan verən proqram vasitəsilə müştəri dəstəyimizə müraciət etməyi tövsiyə edirik".
