Azərbaycanlı hakimə UEFA-dan növbəti təyinat

Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.

Bu barədə Day.Az-а AFFA-dan məlumat verilib.

 

Bildirilib ki, o, 21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Belarus - Avstriya görüşünün hakim-inspektoru olacaq.

Qeyd edilib ki, oyun sentyabrın 8-də Gürcüstanın Qori şəhərində yerləşən Tengiz Burcanadze adına stadionda baş tutacaq.