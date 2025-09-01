https://news.day.az/azerinews/1777622.html Azərbaycanlı hakimə UEFA-dan növbəti təyinat Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb. Bu barədə Day.Az-а AFFA-dan məlumat verilib. Bildirilib ki, o, 21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Belarus - Avstriya görüşünün hakim-inspektoru olacaq.
Azərbaycanlı hakimə UEFA-dan növbəti təyinat
Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.
Bu barədə Day.Az-а AFFA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, o, 21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Belarus - Avstriya görüşünün hakim-inspektoru olacaq.
Qeyd edilib ki, oyun sentyabrın 8-də Gürcüstanın Qori şəhərində yerləşən Tengiz Burcanadze adına stadionda baş tutacaq.
