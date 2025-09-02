https://news.day.az/azerinews/1777687.html Namiq Qaraçuxurlunun BAHALI bağ evi - VİDEO Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu evindən yeni görüntülər paylaşıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi dəbdəbəli bağ evindən dair kadrları sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun paylaşdığı görüntülər qısa zamanda diqqət çəkib və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Xatırladaq ki, Namiq Qaraçuxurlu ailəlidir.
Namiq Qaraçuxurlunun BAHALI bağ evi - VİDEO
Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu evindən yeni görüntülər paylaşıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi dəbdəbəli bağ evindən dair kadrları sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb.
Onun paylaşdığı görüntülər qısa zamanda diqqət çəkib və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Xatırladaq ki, Namiq Qaraçuxurlu ailəlidir. Onun Sara adlı bir qız övladı var.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре