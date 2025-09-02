https://news.day.az/azerinews/1777790.html Bakıda tanınmış həkimin səhhəti pisləşdi - FOTO Tanınmış oftalmoloq Aytən Sultanovanın səhhəti kəskin pisləşib. Day.Az Qafqazinfo.az-a stinadən xəbər verir ki, "Universal" hospitalın rəhbəri olan həkim ötən gün həmin tibb müəssisəsinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hospitalın eyni zamanda baş həkimi olan A.Sultanovanın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Məlumata görə, A.Sultanova son vaxtlar kəskin şəkildə çəki atıbmış. Onun 60 kiloqrama yaxın arıqladığı deyilir.
Qeyd edək ki, A.Sultanova daha əvvəl "Caspian", "Badam", "Məlhəm" klinikalarına da rəhbər vəzifələr tutub.
