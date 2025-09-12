https://news.day.az/azerinews/1780034.html Metro istifadəçilərinin DİQQƏTİNƏ! - Yeni stansiya bu tarixdə istifadəyə veriləcək Bakı Metrosunda Bənövşəyi xəttin "B-4" stansiyasının tikinti işləri davam etdirilir. Day.Az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin sədrinin müşaviri Emil Əhmədov deyib. "Stansiyanın 2026-cı ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub", - deyə o əlavə edib.
Metro istifadəçilərinin DİQQƏTİNƏ! - Yeni stansiya bu tarixdə istifadəyə veriləcək
Bakı Metrosunda Bənövşəyi xəttin "B-4" stansiyasının tikinti işləri davam etdirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin sədrinin müşaviri Emil Əhmədov deyib.
"Stansiyanın 2026-cı ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub", - deyə o əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре