Metro istifadəçilərinin DİQQƏTİNƏ!

Bakı Metrosunda Bənövşəyi xəttin "B-4" stansiyasının tikinti işləri davam etdirilir.

Day.Az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin sədrinin müşaviri Emil Əhmədov deyib.

"Stansiyanın 2026-cı ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub", - deyə o əlavə edib.