https://news.day.az/azerinews/1782144.html Özəl və dövlət şirkətlərimizin strateji bazarlarda iştirakına mane olmuruq - Mikayıl Cabbarov İqtisadi strukturumuz əsasən kapital ixracçısıdır və biz özəl aktorlarımızın, eləcə də dövlət şirkətlərimizin strateji əhəmiyyətli yurisdiksiyalarda mövqe tutmalarını maneə törətmirik. Çünki biz ekosistemin bir hissəsi olmaq istəyirik.
Özəl və dövlət şirkətlərimizin strateji bazarlarda iştirakına mane olmuruq - Mikayıl Cabbarov
İqtisadi strukturumuz əsasən kapital ixracçısıdır və biz özəl aktorlarımızın, eləcə də dövlət şirkətlərimizin strateji əhəmiyyətli yurisdiksiyalarda mövqe tutmalarını maneə törətmirik. Çünki biz ekosistemin bir hissəsi olmaq istəyirik.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Bakıda keçirilən 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda bildirib.
O, bəzi razılaşmaların hər iki tərəfi nümayiş etdirdiyini və bundan çox məmnunluğunu ifadə edib.
"Bu razılaşmalar bu gün və sabah imzalanacaq", - deyə nazir qeyd edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре