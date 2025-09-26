Türkiyədə ana və qızı azərbaycanlı gənci küçədə öldürdülər - FOTO
İstanbulun Bahçelievler səmtində azərbaycanlı qətlə yetirilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı D.Ç. və anası G.Ç.(51) qətl hadisəsi törədib.
Hadisə saat 14:30 radələrində qeydə alınıb.
Məlumata görə D.Ç. və anası G.Ç., küçədə 25 yaşlı Rasif Hüseynov ilə qarşılaşıb və aralarında mübahisə yaranıb. Daha sonra ana ilə qızı Rasifi bıçaqlayıb.
Hadisəyə müdaxilə etməyə çalışan İ.G.(34) də bıçaqlanaraq xəsarət alıb. Çağırışa gələn təcili tibbi yardım və polis yaralılara müdaxilə edib. R.H. ağır yaralı olaraq xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını itirib. İ.G. isə xəstəxanada müalicə alır.
Hadisə yerində polis tərəfindən D.Ç. və G.Ç. saxlanılıb, cinayət işi açılıb və istintaq davam edir.
