https://news.day.az/azerinews/1785117.html Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıdır - Kobaxidze Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıdır. Trend-in xüsusi müxbirinin məlumatına görə, bu barədə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. "Qonşu ölkələrlə, xüsusən də Azərbaycanla əla münasibətlərimiz var.
Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıdır - Kobaxidze
Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıdır.
Trend-in xüsusi müxbirinin məlumatına görə, bu barədə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Qonşu ölkələrlə, xüsusən də Azərbaycanla əla münasibətlərimiz var. Strateji tərəfdaşlıq və möhkəm əlaqələri qorumaq çox vacibdir. Burada, Kopenhagendə həmkarlarımla da məhsuldar görüşlər keçirdim. Bu, Gürcüstanın mövqeyini əks etdirir: biz regionumuzda sülhün təşviqinə sadiqik və Cənubi Qafqazda öz missiyamızı belə görürük", - o deyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре