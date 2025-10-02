https://news.day.az/azerinews/1785124.html Fransa Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində gələcək irəliləyişlərə ümid edir - Makron Fransa Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində gələcək irəliləyişlərə ümid edir. Trend-in xüsusi müxbirinin məlumatına görə, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Sammiti çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Xəbər yenilənəcək
