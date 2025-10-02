Fransa Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində gələcək irəliləyişlərə ümid edir

Fransa Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində gələcək irəliləyişlərə ümid edir.

Trend-in xüsusi müxbirinin məlumatına görə, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Sammiti çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

