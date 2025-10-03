https://news.day.az/azerinews/1785251.html Şadlıq sarayının pilləkənlərindən yıxılan 36 yaşlı kişi öldü Bakının Nizami rayonunda yerləşən "Şərq" şadlıq sarayında bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl 1989-cu il təvəllüdlü paytaxt sakini Orxan Məhəmməd oğlu Qarayev Bəkir Çobanzadə küçəsində yerləşən şadlıq sarayının pilləkənlərindən yıxılıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş O.Qarayev dünən xəstəxanada vəfat edib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
